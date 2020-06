Guro Solem er fersk sjef i Winns. Hun tror på dobling i omsetningen neste år etter tap i fjor

– HOPPET BREDT: – Det var vel ikke nødvendigvis et bevisst valg, sier Winns-sjef Guro Solem om underskuddet i fjor.

– HOPPET BREDT: – Det var vel ikke nødvendigvis et bevisst valg, sier Winns-sjef Guro Solem om underskuddet i fjor. Foto: Winns

– Markedet kom og spurte oss om ting vi kunne utvikle, og så tok man kanskje på seg ting som man burde ha sagt nei til, sier Guro Solem (41), adm. direktør i Winns.

Bladet Kapital skrev i mai 2019 at selskapet har som mål å revolusjonere markedet for kjøleteknikk.

Nå beskriver Solem forretningsidéen slik: Design og styring av klimanøytrale og kostnadsbesparende energisystemer.

Tapte 9 millioner kroner i fjor

Gründeren Wiggo Røst startet selskapet i 2009. I 2014 døde han i en sykkelulykke, og i samråd med ansatte og gründerens enke tok kompanjongen Morten Hegdal over som daglig leder.

Seks år senere er Tine, Rørosmeieriet, Choice Hotels, KLP, Equinor og Telenor blant kundene som har kjøpt energisystemer fra Winns.

Med få ressurser ble det vanskelig å holde trykket oppe på salg Guro Solem, adm. direktør i Winns

I fjor leverte imidlertid Winns et underskudd på 9 millioner kroner.

– Hvorfor valgte dere å ta et såpass stort underskudd?

– Det var vel ikke nødvendigvis et bevisst valg. Det som skjedde i fjor, var at vi hoppet bredt, svarer Guro Solem, som kom inn som daglig leder i juli 2019.

Hun viser til at selskapet utviklet flere typer løsninger for kunder i fjor.

– Vi ble en organisasjon med fokus på prosjektgjennomføring, og med få ressurser ble det vanskelig å holde trykket oppe på salg, peker hun på.

Solem har jobbet i oljeteknologiselskapet Resman i ti år, blant annet som kommersiell leder og leder for HR og organisasjonsutvikling.

PLANLEGGER DOBLING NESTE ÅR: I løpet av året planlegger Guro Solem i Winns å omsette for 50 millioner kroner. Neste år er målet nærmere 100 millioner kroner. Foto: Winns

– Er det sammenheng mellom underskuddet og lederskiftet?

– Det er ingen direkte sammenheng, men det er samme årsak som ligger bak. Man kan ikke bite over alt, og vi ser at når vi holder fokus, kan vi skape god business i Winns, sier Solem.

«Energy as a service»

I februar inngikk Winns en avtale med Fjordkraft om å tilby næringslivskunder varmtvann fra en lokalt installert varmepumpe, uten at kunden må ta investeringen selv.

Ved å tilby dette som en tjeneste, som selskapet kaller «energy as a service», er tanken å frigjøre kunden fra selve investeringskostnaden.

Idéen er at varmepumpen monteres kostnadsfritt i kundens bygg, og at kunden inngår avtale om kjøp av varmtvann målt i kWh fra anlegget.

Avtalen innebærer at Fjordkraft vil fungere som Winns’ salgsapparat.

Omleggingen medfører at Winns avvikler produksjonen som selskapet hadde i et tidligere lagerbygg i Trondheim.

I stedet kjøpes produksjonstjenestene inn fra tredjepartsprodusenter av CO2- og propanvarmepumper, nasjonalt og internasjonalt.

– Hensikten er å frigjøre kapital og kompetanse til å videreutvikle styringssystemer for energisentralene våre, sier hun.

Gikk fra 55 til 90 millioner kroner

Avtalen gjør også at Solem spår supervekst. De seneste to årene er omsetningen i Winns doblet. I løpet av året er planen å omsette for 50 millioner kroner, og neste år er målet nærmere 100 millioner kroner.

I begynnelsen av 2018 hentet selskapet 6,5 millioner kroner til en prising på 55 millioner før den innhentede kapitalen.

Da kom Byggteknikk Drift inn som største eier. Det er et investeringsselskap der eiendomsinvestor Magnus Svendsen er stor eier.

Høsten 2019 var verdsettingen gått opp til 90 millioner kroner da 10 millioner kroner ble hentet inn fra interne investorer.

Mot slutten av 2020 er det planen å hente inn ytterligere 50 millioner i vekstkapital.

Winns (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 42,0 31,4 Driftsresultat −8,4 0,4 Resultat før skatt −9,0 0,1 Årsresultat −7,0 0,1 Eiere: Byggteknikk Drift (19,6 %), New Relations (14,5 %), Sandø Consulting (8,1 %), Hegdal Consulting (6,1 %), Te Amo (4%), andre (47,7 %).

– Hvis vi skal få skikkelig fart på veksten, trenger vi mer ressurser og mer kapital. Vi er i dialog med potensielle investorer, men har såvidt startet på prosessen, sier Solem.

– Hvilke mørke skyer ser du i horisonten?

– Bare at ting kan ta litt lengre tid enn man tror. Vi har fått kjempegod feedback, men det er ikke alle som umiddelbart ønsker å hoppe på en disruptiv modell. Energy as a service er en ny måte å tenke på, sier hun.