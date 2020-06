Nel-analytiker tror det kan gå fortere i USA

RASKERE I USA: Nasdaq-noteringen av Nikola synliggjør verdier for Nel og toppsjef Jon André Løkke.

RASKERE I USA: Nasdaq-noteringen av Nikola synliggjør verdier for Nel og toppsjef Jon André Løkke. Foto: Iván Kverme

Regjeringen la onsdag frem sin hydrogenstrategi, men analytikere TDN Direkt har snakket med mener presentasjonen var lite matnyttig for Nel.

De mener fokuset retter seg mest inn mot blått hydrogen – som produseres fra naturgass med CO2-lagring, og for lite mot grønn og elektrolyseprodusert hydrogen (som Nel satser på).

– Slik vi vurderer det, var det i så måte få åpenbare positive nyheter direkte for Nel, som heller hadde dratt nytte av klarere rammeverk eller konkrete subsidier eller låneordninger som åpner for investeringer i oppskalering eller i større grad støtter prosjekter med eksisterende teknologi, sier Gard Aarvik i Pareto Securities til nyhetsbyrået.

Nel: For lave ambisjoner

Nel selv savner også et litt høyere ambisjonsnivå.

– Foreløpig ser vi at de store midlene nasjonalt rettes inn mot blå hydrogen. Dersom man ser for seg å bruke 10-15 milliarder kroner på blå hydrogen, skulle vi gjerne sett at man bruker en lignende sum på grønn, sier investor relations- og kommunikasjonsdirektør Bjørn Simonsen i Nel til TDN Direkt.

Han viser til «en rekke store, foreslåtte initiativer i Norge som baserer seg på storskala grønn hydrogenproduksjon».

Mot halv milliard i Nikola

Blant analytikerne trekker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets heller frem fusjonen og torsdagens Nasdaq-notering av Nikola/VectoIQ som en kurstrigger for Nel, og viser til at kursen er opp over 200 prosent i år.

– Den sterke kursutviklingen gjør sjansen større for dem til å hente penger og å rulle ut stasjonene med Nel fortere, sier han til nyhetsbyrået.

Nels aksjepost i Nikola er i ferd med å nærme seg 500 millioner kroner.

– Det styrker Nikolas posisjon som Nels største motpart, og øker troen på at markedet for hydrogen-lastebiler materialiserer seg raskt, sier Meyer.

All-time high

Nel stiger 2,8 prosent til 15,87 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.

Aksjen har i dag vært oppe i 16,08 kroner på det høyeste – ny all-time high.

På disse nivåene er Nel priset til over 21,2 milliarder kroner.