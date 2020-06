Oljeprisen henter seg inn

Oljeprisene henter seg noe inn onsdag kveld. Ved 20.30-tiden er Brent-oljen opp 1,16 prosent til 39,98 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 2,13 prosent til 37,61 dollar per fat.

Oppgangen skjer i etterkant av at ferske lagertall fra USA viste at råoljelagrene falt med 2,1 millioner fat til 532,3 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 3,0 millioner fat.

Bensin og destillatlagrene derimot, økte mer enn ventet, og ifølge Reuters skaper dette bekymringer i markedet rundt etterspørselen.

Det har ellers vært en spenningsfylt dag i oljemarkedet. Tidligere onsdag var Brent-oljen over 40 dollar, men falt brått da Bloomberg meldte at Opec+ antagelig ikke kom til å avholde et møte torsdag.

Like etter dette ble det klart at Saudi-Arabia og Russland angivelig var blitt enige om en forlengelse av nåværende produksjonskutt med en måned.