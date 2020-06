Har vunnet storkontrakt i havvind

NYBYGG: Kabelleggingsfartøyet «Nexans Aurora», som bygges ved Ulstein Verft, skal stå for kabelleggingen ved den nye vindparken utenfor kysten av Skottland.

NYBYGG: Kabelleggingsfartøyet «Nexans Aurora», som bygges ved Ulstein Verft, skal stå for kabelleggingen ved den nye vindparken utenfor kysten av Skottland. Foto: Nexans

– Det er en stor og viktig kontrakt for oss med en god kunde i et spennende marked, sier adm. direktør Ragnhild Apeland Katteland i Nexans Norway til Finansavisen.

Nexans har vunnet en kontrakt for design, engineering, produksjon og installasjon av høyspent transmisjonskabler til havs og til lands i forbindelse med byggingen av en bunnfast havvindpark utenfor Skottland.

Det er det britiske SSE-eide selskapet Seagreen Wind Energy, som skal utvikle havvindparken som vil få en kapasitet på 1.140 Megawatt og forsyne rundt én million husholdninger med strøm.

114 turbiner skal installeres 27 til 80 kilometer utenfor kysten av Dundee. Selve konstruksjonen starter i andre kvartal i år, mens vindparken vil stå klar i august 2022.

Venter vekst

Eksportkablene som skal gå fra havvindparken til land skal delvis produseres ved Nexans nye sjøkabelfabrikk i USA og blir dermed den første leveransen derfra.

– Havvind har vært et viktig område for Nexans i mange år. Med den grønne overgangen vi ser på energisiden har vi stor tro på at dette markedet vil vokse, sier Katteland.

Nexans’ nye kabelleggingsfartøy «Nexans Aurora», som Clarksons Platou var med på å kontrahere, og er under bygging ved Ulstein Verft, skal legge kablene.

Subsea 7 fikk torsdag en stor kontrakt på vindparken, som Total nylig kjøpte seg inn i.

Garanterer for milliarder

Statlige Giek garanterer for rundt 1,6 milliarder kroner av vindparken. Danmarks Eksportkredit EKF og et syndikat av internasjonale banker bidrar også til finansieringen.

Det siste halvåret har Giek utstedt garantier for fire milliarder kroner til havvindindustrien. I tillegg til Nexans gjelder det leveranser fra Aibel og Fred. Olsen Windcarriers.

– Vi er veldig glade for å få være med på dette prosjektet og at vi nå er oppe i fire milliarder i garantier til havvind. Vi har jobbet aktivt for å kunne støtte norske eksportører inn i denne næringen, sier en strålende fornøyd adm. direktør i Giek Wenche Nistad til Finansavisen.

– Vi håper flere norske leverandører får fotfeste i det internasjonale havvindmarkedet og står klar til å støtte norske eksportører, sier hun.