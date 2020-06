Brent-oljen bikker 40 dollar

Brent-oljen bikker igjen 40 dollar fatet torsdag kveld. Ved 20.30-tiden er Brent-oljen opp 1,55 prosent til 40,04 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,78 prosent til 37,38 dollar per fat.

Saudi-Arabia og Russland har blitt enige om å støtte en forlengelse av nåværende produksjonskutt med en måned, skriver Reuters, men legger til at de mislykkes i å avholde Opec+ møtet torsdag, der Opec-kilder sier at et møte er avhengig av at alle landene i gruppen overholder sine produksjonskutt-kvoter.

Den siste tid kraftig prisoppgang i oljeprisen skaper også bekymringer for at den amerikanske skiferproduksjonen vil hente seg inn igjen, og skal være en av grunnene til at Russland ikke ønsket å forlenge kuttene mer.