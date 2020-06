DNB Markets om Nel-kontrakt: – Må redusere kostnadsnivået

DNB Markets skrev i en oppdatering torsdag at det kan være utfordringer forbundet med millionkontrakten Nel har inngått med Nikola.

Hvis Nel skal oppnå positiv margin må kostnadsnivået i produksjonen måtte reduseres ytterligere.

– Nel har sett at det er potensial for å hente ut mer kostnadsreduksjoner enn tidligere antatt. For store kontrakter som den med Nikola Corporation vil selskapet også få økt innkjøpsmakt, sier Bjørn Simonsen, direktør for investorrelasjoner og kommunikasjon i Nel, til TDN Direkt.

Direktøren vil ikke kommentere marginene på kontrakten ytterligere.

Relasjonsbygging

Nikola ble børsnotert torsdag og Nel har en eierpost i selskapet.

På spørsmål om hva Nel tenker rundt investeringen trekker Simonsen frem tidligere kommunikasjon om at investeringen først og fremst er for å bygge en relasjon og ha «skin in the game», ikke først og fremst med tanke på avkastning.

– Vi er naturligvis fornøyde med utviklingen så langt og har uansett 180 dager lock-up, sier IR-direktøren til TDN Direkt.

På Oslo Børs i går endte Nel opp 13,2 prosent, men i dag har aksjen snudd ned 0,4 prosent til 17,93 kroner. Den siste måneden er aksjen opp 42 prosent.

Konstruktiv dialog

Nel skal levere 85 elektrolysører til Nikolas bygging av nye hydrogenfyllestasjoner i USA. Kontrakten er verdt rundt 285 millioner kroner.

Elektrolysørene vil primært leveres fra fabrikken som er under utvikling på Herøya. Nel har til sammenligning i dag en produksjonskapasitet på 40 megawatt i året fra anlegget på Notodden.

– Vi er i en konstruktiv dialog med Enova om prosjektet og i rute for ferdigstillelse mot slutten av første halvår 2021, sier Simonsen.

Nel godkjente torsdag kjøpsordren fra Nikola.