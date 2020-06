Scatec Solar ferdigstilt FN-prosjekt i Sør-Sudan

1. juni ferdigstilte Scatec Solar et kombinert sol- og batterianlegg for IOM i Malakal, Sør-Sudan. Prosjektet er det andre i rekken av tre prosjekter som Scatec Solar ferdigstiller for FN-organisasjoner i Sør-Sudan i 2020.

Konsernsjef Raymond Carlsen sier i pressemeldingen at han er fornøyd med å kunne bidra til FNs mål om å redusere fossilt brensel.

Solparken vil gi strøm til «The Humanitarian Hub», som har 34 organisasjoner og rundt 300 utviklingsarbeidere boende.

Prosjektet er utviklet i partnerskap med det norske selskapet Kube Energy, og parken har en kapasitet på 700 kWp, kombinert med batterisystemet på 1,368 kWH.

Til sammen dekker de 80 prosent av energibehovet til Humanitarian Hub, og erstatter dieselgeneratorene de hittil har brukt som energikilde.

– Sør-Sudan har sol hele året rundt, så dette var en «no brainer». Å investere i fornybar energi er å investere i en bærekraftig fremtid, og dette prosjektet vil hjelpe oss i så henseende, sier Jean-Philippe Chauzy, sjef for IOM Sør-Sudan.

Scatec Solar-aksjen er nå opp 2,1 prosent til 169,30 kroner.