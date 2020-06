Norsk gasslast til Vest-Sahara omdirigert

«ET MYSTERIUM»: – Det er et mysterium for oss at to transporter var tiltenkt Vest-Sahara med såpass kort mellomrom, i lys av at slik eksport aldri tidligere har funnet sted, sier Erik Hagen. Han leder Støttekomiteen for Vest-Sahara.

«ET MYSTERIUM»: – Det er et mysterium for oss at to transporter var tiltenkt Vest-Sahara med såpass kort mellomrom, i lys av at slik eksport aldri tidligere har funnet sted, sier Erik Hagen. Han leder Støttekomiteen for Vest-Sahara. Foto: Støttekomiteen

Søndag kveld skulle gasstankeren «Eco Invictus» etter planen anløpe Vest-Sahara med rundt 4.900 tonn butan fra Kårstø i Rogaland. Men i siste øyeblikk avsto eksportøren fra å sende lasten inn til territoriet.

Sent fredag kveld, etter at skipet rundet sørkysten av Portugal, endret det brått kurs og destinasjon til Mohammedia, en marokkansk kystby i nærheten av Casablanca. Dit ankom fartøyet lørdag ettermiddag.

DROPPET LOSSING I VEST-SAHARA: 5.000-tonneren «Eco Invictus» ble omdirigert kort tid før butanlasten fra Kårstø skulle losses. Foto: Stealth Maritime Corp.

Valget av ny lossehavn kom etter at Støttekomiteen for Vest-Sahara fredag ettermiddag kontaktet skipets operatør og mannskap med anmodning om at fartøyet ikke måtte gå til det okkuperte territoriet.

Skipet tilhører det greske rederiet Stealth Maritime Corporation.

– Vi kjenner ikke til hvilket selskap som står bak eksporten, men forstår at det skal ha mottatt bekymringsmeldinger om transporten, sier Støttekomiteens leder Erik Hagen.

I STRID MED FOLKERETTEN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere presisert at næringsliv i Vest-Sahara vil stride med folkeretten om det ikke er i samsvar med det saharawiske folkets ønsker. Foto: Scanpix

– Selskapets ansvar

Til Finansavisen sier Utenriksdepartementets statssekretær Audun Halvorsen (H) at det er det enkelte selskaps ansvar å etterleve internasjonale lover, sanksjoner og embargoer.

Flertallet av den opprinnelige Vest-Sahara-befolkningen, saharawiene, har i en årrekke levd som flyktninger i Algerie.

Vest-Sahara er under ulovlig okkupasjon av nabolandet Marokko, og gassen er nødvendig for marokkansk industri i territoriet.

Både Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen i FN har fordømt okkupasjonen, men Marokko nekter å trekke seg ut og har hatt militærstyrker i Vest-Sahara siden 1975.

I 2019 presiserte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at norsk posisjon følger EU-domstolen og at næringsliv vil stride med folkeretten om det ikke er i samsvar med det saharawiske folkets ønsker.

– Den norske frarådingen innebærer ikke noe rettslig bindende forbud, men er ment som en klar oppfordring til private aktører om å utvise forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt engasjement i Vest-Sahara. Norske posisjoner når det gjelder Vest-Sahara ligger fast, og er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Norge støtter FNs arbeid for å bidra til en politisk løsning på konflikten, sier Halvorsen.

Equinor beklager

Gasslasten ble hentet ved Statpipe Gas Terminal på Kårstø sist søndag. En tilsvarende transport foregikk i april, da det var Eqinor som sto bak gassalget. Selskapet har i ettertid beklaget dette og lovet å endre rutiner for at det ikke skal skje igjen.

– Det er et mysterium for oss at to transporter var tiltenkt Vest-Sahara med såpass kort mellomrom i lys av at slike eksporter aldri tidligere har funnet sted, sier Hagen.

Han er redd for at dette vil kunne skje igjen, og sier det er viktig at det stilles tydelige forventninger til sektoren.

– Neste gang et fartøy anløper et anlegg som Kårstø, og det rapporteres om at skipet skal frakte norsk gass til Vest-Sahara, håper vi at det ringer bjeller et eller annet sted hos norske myndigheter, slik at det aktivt informeres om norsk posisjon.

– Det må ikke være opp en liten forening som vår egen å løpe etter oljeselskapene og informere om noe det er total tverrpolitisk enighet om i Norge, sier Hagen.