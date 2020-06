Ny ordre til Nel

Nel-datter, Nel Korea, har mottatt ordre på ytterligere tre hydrogenstasjoner fra Hydrogen Energy Network (HyNet), opplyses det i en melding.

Verdien på ordren er på rundt fire millioner euro, tilsvarende cirka 42 millioner kroner.

– Vi er glade for å motta ordrene for ytterligere tre hydrogenstasjoner. Det er en ny milpæl etter at vi startet driften av vår første H2Station i Chungbuk-provinsen i forrige uke, sier salgsdirektør i Nel Korea, Yong-Kyu Lee, i en kommentar.

HyNet er et selskap etablert for å rulle ut 100 hydrogenstasjoner i Korea innen 2022, som en del av landets ambisjon om å ha mer enn 300 stasjoner i drift samme år.

I rødt

Nel falt mandag morgen drøyt 5 prosent på Oslo Børs. Aksjen har nå hentet seg litt inn, og er ned 2,94 prosent til 17,34 kroner, som dagens hittil mest omsatte med et volum på 280 millioner kroner.

I midten av forrige uke meldte Nel at de hadde sikret seg en ny avtale med lastebilprodusenten Nikola, noe som ga aksjen et nytt kursløft.

DNB Markets ser imidlertid utfordringer forbundet med millionkontrakten, og mener Nel må redusere kostnadsnivået i produksjonen ytterligere dersom de skal oppnå positiv margin.