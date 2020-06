Oslo kommune ut mot regjeringens oppfordring til karbonfangstprosjekter

– Komplett uforståelig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK , etter at regjeringen uttalte at de ikke vil garantere at de gir statsstøtte til både fjernvarmeanlegget Fortum i Oslo og sementanlegget Norcem i Porsgrunn.

Regjeringen har presisert at det er en mulighet for at de bare vil finansiere ett av prosjektene, og derfor altså har bedt prosjektene søke støtte fra EU som en alternativ finansieringskilde, noe Fortum anslår vil kunne forsinke prosjektet med flere år.

– Man har åpnet opp lommebøkene for å finansiere og gi en redningspakke til oljeindustrien, en industri vi på sikt ønsker å avvikle. Da kunne man faktisk også vise at man er opptatt av å løse også de store klimaproblemene, med en type industri og teknologi vi ønsker å satse på i fremtiden, sier byrådslederen.

Han får støtte av LO-sekretær Are Tomasgard og politikkdirektør Mari Sundli Tveit i NHO.

– Dette er det så opplagt at vi må satse på. Vi har massevis av analyser som viser at dette er helt avgjørende for å nå norske klimamål, og det handler om ringvirkninger og tusenvis av nye grønne arbeidsplasser, sier hun.