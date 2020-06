Equinor-avtalen gull verdt for Aker BP

Equinor og Aker BP meldte på torsdag at selskapene endelig har inngått en avtale om den felles utbyggingen av Noaka-feltet i Nordsjøen. En plan for utvikling og drift skal være klar i 2022, noe som innebærer at prosjektet drar nytte av myndighetenes nylig vedtatte skattelettelser for offshoresektoren.

19-20 kroner per aksje

– Enighet rundt Noaka kan bidra til å øke vår verdsettelse med 19-20 kroner per aksje, sier SpareBank 1-analytikeren Teodor Sveen-Nilsen.

Beløpet tilsvarer opptil 11 prosent av aksjekursen torsdag morgen.

Økningen skyldes to komponenter: Desikring av det nye feltet bidrar potensielt med 4-5 kroner, mens de nye skattelettelsene står for resten.

«Imidlertid er det trolig for tidlig å diskontere hele dette beløpet,» presiserer Sveen-Nilsen i et notat sendt til SpareBank 1s kunder.

«Kanskje halvparten er greit for de neste få kvartalene.»

Analytikeren påpeker dessuten at verdiøkningen er mindre for Equinor.

Ingen olje før i 2025

Sveen-Nilsen regner heller ikke med at det kommer olje fra Noaka før i 2025.

Deretter ligger Aker BPs nettoproduksjon fra feltet an til å stabilisere seg på rundt 40.000 fat per dag (fpd).

– Det kan imidlertid også tenkes at produksjonen begynner senere, men at volumene vil stige til høyere nivåer enn vårt gjeldende estimat, legger han til.

Analytikeren viser for øvrig til at det nye samarbeidet vil gagne en rekke oljeserviceselskaper. I alt kan det være snakk om investeringer på 50-70 milliarder kroner.

Påvirker andre prosjekter

«Både Aker BPs melding om investeringer i Hod og Noaka-avtalen er en direkte konsekvens av skattelettelsene som ble vedtatt på mandag,» hevder Sveen-Nilsen i sin rapport.

Han tror en rekke gjeldende prosjekter kan bli revidert, som følge av vedtaket – inkludert den fremtidige utbyggingen av Snøhvit og Oseberg, samt Linnorm, Ormen Langes fase 3, Peon og kanskje Wisting, dersom oljeprisene stiger tilstrekkelig.

Til tross for de gode nyhetene, var Aker BP-kursen ned med 2,5 prosent torsdag ettermiddag, mens Equinor tapte 3,2 prosent.

Førstnevnte har likevel steget med over tre prosent på en uke.