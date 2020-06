Tina Bru tviler på hydrogen som nytt eksporteventyr

Blått hydrogen er hydrogen som er framstilt av naturgass, men der man fanger og lagrer CO2 som frigjøres i produksjonen, slik at utslippene blir lave.

Men i dag «fremstår ikke storskala naturgass¬basert hydrogeneksport fra Norge som et realistisk alternativ», skriver olje- og energiminister Tina Bru i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Bru viser til regjeringens hydrogenstrategi, som ble lagt fram i forrige uke. I den kommer det fram at eksport av hydrogen fra Norge vil kreve betydelige investeringer i nye rørledninger. Derfor anses eksport av blått hydrogen i stor skala som lite realistisk. I stedet ser regjeringen for seg at blått hydrogen kan produseres i Europa ved hjelp av naturgass som er importert fra Norge.

Bru ser likevel mulighet for hydrogeneksport på lengre sikt, dersom etterspørselen er til stede.

Eide mener på sin side at det er urovekkende at regjeringen ikke ser større potensial i blått hydrogen for gassnasjonen Norge. Han tror hydrogen kan bli en viktig norsk eksportartikkel framover.

