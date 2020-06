Oljeprisen faller videre torsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 6,67 prosent til 38,60 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 6,75 prosent til 36,45 dollar per fat.

Ved børsslutt i Oslo sto Brent-oljen i 39,30 dollar per fat.

Frykt for en ny smittebølge skaper bekymringer for etterspørselssiden i oljemarkedet. Da coronaviruset herjet som verst tidligere i vår falt verdens oljeforbruk betydelig.

- Markedet priser inn muligheten for at vi blir nødt til å bremse litt, og det vil ikke være bra for energietterspørselen fremover, sa Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge Reuters.

Prisene blir også presset av at oljelagrene i USA steg mer enn ventet forrige uke, drevet av ankomsten av oljeleveranser kjøpt av raffinerier da Saudi-Arabia overfylte markedet i mars og april.

Sentimentet blir ytterligere tynget av at den amerikanske sentralbanken (Fed) tror den amerikanske økonomien vil krympe med 6,5 prosent i år og at arbeidsledighetsraten vil ende på 9,3 prosent ved slutten av 2020.