Antall aktive rigger i Nord-Amerika ned 70 prosent på et år

FALLER: Riggtellingen fortsetter å falle, men med lavere tempo enn før. Her er en rigg i Texas. Foto: Angus Mordant

Antallet aktive rigger i Nord-Amerika fortsetter å falle, men med langt lavere tempo enn tidligere viser Baker Hughes riggtelling.

Fredag var det 300 rigger i drift, mot 305 uken før. På samme tidspunkt i fjor var det 1.076 rigger i drift. Dermed har riggtellingen falt 72 prosent på et år.

Fredag var det 199 oljerigger i drift i USA, ned syv fra uken før. Antallet gassrigger steg med to til 78. Både i Canada og Mexicogulfen var antallet aktive olje og gassrigger uendret.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Etter at coronakrisen førte til et skarpt fall i oljeprisene har mange oljeselskaper blitt tvunget til å stenge produksjonen og ta rigger ut av drift. De siste ukene har imidlertid oljeprisene hentet seg kraftig inn igjen, og fredag kostet et fat WTI-olje 36,56 dollar.

- Riggaktiviteten kan fortsette å falle i noen få uker, men dersom den nylige oppturen i oljeprisene vedvarer burde dette reverseres ved utgangen av måneden, skrev James Williams i WTRG Economics, ifølge Reuters.