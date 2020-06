Bjarne Schieldrop i SEB venter ytterligere oppgang i oljeprisen

På vei til sin arbeidsplass i Oslo i dag ble SEBs råvaresjef Bjarne Schieldrop slått av en klar åpenbaring:

«Kjøp olje!»

I en oljemarkedskommentar tirsdag beskriver han hvordan han så biler, busser og mennesker overalt i hovedstaden, og at treningsstudioer var åpnet igjen. Og landegrenser i Skandinavia åpnes opp igjen, samtidig som flere fly tar av.

Russland kan bli brems

Schieldrop synes Oslo virker å være innenfor 95 prosent av normal aktivitet igjen. Omtrent samtidig som han gjorde sine betraktninger tirsdag, kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med nye estimater som reflekterer en lignende utvikling.

IEA anslår at den globale oljeetterspørselen vil være tilbake på et nivå tilsvarende 95 prosent av normalen i andre halvår i år, og at dette, sammen med stadig solide kutt fra Opec og samarbeidslandene, vil gi vesentlige trekk fra oljelagrene i andre halvår.

Dette, sammen med svakere amerikansk dollar, vil gi ytterligere oppgang i oljeprisene, mener Schieldrop.



Noen endeløs oppgang ser SEB-råvaresjefen imidlertid ikke for seg, da det ventes at Russland vil kunne miste interessen for store produksjonskutt så snart Brent-oljen passerer 50–55 dollar fatet. Det er altså trolig ved dette prisnivået den nåværende oppgangen vil stoppe ved i denne omgang.

Opp 25 prosent på en måned

Oljeprisene stiger også igjen tirsdag. Brent-oljen er i 17-tiden opp 1,3 prosent til 40,32 dollar pr. fat, mens den amerikanske lettoljen (WTI) er opp 1,5 prosent til 37,60 dollar fatet.

Brent er dermed opp 25 prosent de seneste tre månedene.

Til sammenligning kostet Brent-oljen cirka 38 dollar fatet da Oslo Børs stengte mandag. WTI-en lå på drøyt 35 dollar. I forrige uke var Brent-oljen nede på 37-tallet.

IEAs estimater viser en ventet global etterspørsel på 95,8 millioner fat pr. dag i andre halvår, som er 4,9 millioner fat pr. dag mindre målt mot samme periode i fjor.

Opec+ vs. skiferoljen

Når det gjelder kuttene til Opec+, mener Schieldrop at den beste løsningen for kartellet og dets samarbeidsland ville vært å fortsette sine dype produksjonskutt gjennom hele andre halvår i år, og på denne måten drive frem nye, raske lagertrekk.

Deretter bør de flytte det meste av sine produksjonskutt tilbake i markedet så fort det er mulig, for å oppnå størst mulig effekt i kampen mot skiferoljebransjen i USA.

Ifølge Schieldrop er det en god sjanse for at Opec+ vil følge en slik strategi, da det ikke gir noen mening for dem å holde det gående til april 2022 med mellomstore kutt. Dette mener han bare vil gi skiferoljeprodusentene all verdens tid til å hevde seg igjen.