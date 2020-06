Flertall for å endre skatt på vannkraft

FLERTALL: Det er flertall på Stortinget for å endre grunnrenteskatten for vannkraft. Men hvordan det skal skje, er foreløpig uvisst.

FLERTALL: Det er flertall på Stortinget for å endre grunnrenteskatten for vannkraft. Men hvordan det skal skje, er foreløpig uvisst. Foto: NTB Scanpix

– Vi har ikke inngått noen enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det har ikke vært forhandlinger om dette, sier Fremskrittspartiets energipolitiker Terje Halleland til NTB.

I finanskomiteens innstilling om revidert nasjonalbudsjett tar Ap, Sp, SV, MDG og Rødt i fellesskap opp at innretningen på grunnrenteskatten hindrer ønskede investeringer i vannkraft. Grunnrenten er i praksis en skatt kraftbransjen ilegges fordi de får lov til å utnytte en naturressurs.

De rødgrønne partiene viser samtidig til at Frp nylig fremmet et eget forslag om snarest å justere grunnrentebeskatningen for vannkraft, slik at flere lønnsomme prosjekter realiseres.

– Det er således et klart politisk flertall på Stortinget som har tatt til orde for endring av grunnrentebeskatningen på vannkraftverk for å utløse investeringer i vannkraftverk, skriver de rødgrønne.

– Ikke behandlet

Men Halleland viser til at det omtalte Frp-forslaget fortsatt ikke er behandlet i Stortinget. Forslaget går til finanskomiteen, og deretter vil det komme flere tall, utregninger og ulike modeller på bordet.

– Det blir et regnestykke som man må komme fram til og forhandle om. Med det som bakgrunn, er det jo hyggelig at de sier seg enige, og jeg håper regjeringen tar det som et signal, sier han.

Normalt sett vil Frp først og fremst forhandle med regjeringspartiene, understreker Halleland.

Senterpartiets finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik sier regjeringen nå må følge opp og komme tilbake med et konkret forslag senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 til høsten.

– Dette vil kunne utløse lenge etterlengtede milliardinvesteringer og gi tusenvis av arbeidsplasser, miljøvennlig kraft og store inntekter til fellesskapet. Så forventer jeg at Frp holder ord i saken, slik at dette faktisk nå blir gjennomført, sier han til NTB.

– Svært gledelig

Interesseorganisasjonen Energi Norge, som representerer vannkraftnæringen, sier endringene som er på trappene vil kunne innebære at kraftproduksjonen utvides uten at det vil finne sted nye, store miljøinngrep.

– Det er svært gledelig at et politisk flertall nå går inn for å løse den utfordringen vannkraftnæringen har stått overfor i mange år, nemlig at oppgradering av kraftverk ikke har latt seg gjennomføre grunnet svært høy beskatning, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Den nye skatteordningen vil kunne utløse investeringer for over 20 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk, ifølge beregninger som Thema Consulting Group har gjort.