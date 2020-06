Oljeprisen opp 10 prosent

Oljeprisen var i støtet gjennom uken og den amerikanske lettoljen steg 9,6 prosent og sluttet på 39,75 dollar på råvarebørsen i New York fredag.

Oppgangen fredag var på 91 cent tilsvarende 2,3 prosent, men på det meste intradag var den opp 4,3 prosent til 40,49 dollar.

Ifølge Reuters falt den tilbake på frykt for at oppblomstringen av smittetilfeller skal bremse gjeninnhentingen i amerikansk økonomi.

Det bidro også negativt til oljeprisen at Eric Rosengren i sentralbanken i Boston uttalte at det trolig vil bli behov for mer hjelp fra både finans- og pengepolitikken for å støtte opp om økonomien. Han gjentok også at arbeidsledigheten trolig vil være på et tosifret prosenttall ved utgangen av året.

Brent steg til 42,93 dollar på det høyeste freda, før den sluttet opp 1,7 prosent til 42,22 dollar.