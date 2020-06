Arctic Securities høyner kursmålet kraftig i Nel

Arctic Securities høyner kursmålet på Nel fra 10,50 til 25 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering tirsdag.

Meglerhuset påpeker at Nel er godt finansiert etter den siste emisjonen og at ledelsen nå kan fokusere på å organisere seg mot best mulige resultater på lang sikt.

Kursmålet baseres ifølge nyhetsbyrået på Arctics hovedscenario på 23 kroner, men rundes opp ettersom meglerhuset ikke ser betydelige forskjeller i nyhetsstrømmen i hovedscenariet og sitt oppsidescenario de neste 6-12 månedene.

– Helt annen risikoprofil

Mye av oppmerksomheten rundt Nel dreier seg om rammeavtalen med amerikanske Nikola, og Nel-sjef Jon André Løkke mener selskapets største kunde har en helt annen risikoprofil nå enn tidligere.

– De har virkelig tikket av mange av de boksene som vi så som potensielle risikoer i 2017. Det er fortsatt er mye som må gjøres, men de har nå en helt annen finansiering og har fått partnere på plass, sa han nylig i vår spalte «Ukens selskap».

Nel stiger tirsdag formiddag 2,2 prosent til 19,33 kroner på dagens hittil største volum på Oslo Børs. Arctic Securities ser dermed en oppside på nesten 30 prosent fra dagens nivåer.