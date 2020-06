Markus Rauramo blir ny toppsjef i Fortum

Fortum har ansatt Markus Rauramo til ny konsernsjef, opplyses det i en melding.

Rauramo er i dag det finske energikonsernets finansdirektør, etter åtte år i konsernet. Han har tidligere også vært konstituert konsernsjef.

Han tiltrer i sjefsstillingen 1. juli, og overtar da for Pekka Lundmark, som er ny konsernsjef i Nokia.

CONNECTING PEOPLE: Pekka Lundmark (t.v.) overtar som Nokia-sjef etter Rajeev Suri (t.h.) til høsten. Foto: Bloomberg

Rekrutteringen av ny finansdirektør starter umiddelbart, ifølge Fortum. Inntil ny finansdirektør er på plass, vil Timo Karttinen fungere som midlertidig finansdirektør. Han har vært i finansdirektørrollen i Fortum tidligere, i perioden 2014 til 2017.

Sentral i Uniper-deal

Fortum viser til at Rauramo spilte en viktig rolle i konsernets kjøp av det tyske energiselskapet Uniper, og at han har fungert som nestleder i styret i Uniper de seneste to årene. Kjøpet inngår i Fortums strategi om å ta en ledende posisjon i endringen av energisektoren i Europa.

«Styret fullførte en internasjonal rekrutteringsprosess for den nye konsernsjefen. Vi hadde mange gode kandidater, men Markus Rauramo var den desidert beste kandidaten på grunn av sin erfaring, kompetanse og personlig egnethet», heter det fra Fortums styreleder, Matti Lievonen.