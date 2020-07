Norsk Hydro inngår langsiktig kraftdeal

Norsk Hydros heleide datterselskap Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftavtale med Hafslund E-CO Vannkraft AS, for en leveranse på 1,18 TWh i årene 2021-27, skriver Hydro selv på sine hjemmesider.

Siden 2014 har Hydro signert 15 langsiktige kraftavtaler, som alle er basert på fornybar vann- eller vindkraft.

Sammen med Hydros egen vannkraftproduksjon i Norge på 10 TWh, vil de langsiktige kraftkontraktene brukes til forsyning av kraft til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge de neste tiårene.

