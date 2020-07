BKK har engasjert ABG Sundal Collier til å selge halve beholdningen i Fjordkraft

ETT ÅR SIDEN SIST: I juni i fjor kvittet BKK seg med 15,7 millioner aksjer i Fjordkraft Holding for 666 millioner kroner. Fjordkraft Holding har vært på Oslo Børs siden mars 2018.

ETT ÅR SIDEN SIST: I juni i fjor kvittet BKK seg med 15,7 millioner aksjer i Fjordkraft Holding for 666 millioner kroner. Fjordkraft Holding har vært på Oslo Børs siden mars 2018. Foto: Rebekka Davidsen/Fjordkraft

Det vestlandske energiselskapet BKK har engasjert ABG Sundal Collier for å utforske muligheten for å selge rundt 8 millioner aksjer i Fjordkraft Holding, opplyses det i en melding.

Det tilsvarer 7,6 prosent av aksjene i det Oslo Børs-noterte strøm- og mobilselskapet.

I dag har BKK 15.933.066 aksjer, eller 15,2 prosent, i Fjordkraft. Det gjør dem til største aksjonær, foran Folketrygdfondet med 9,3 prosent. BKK er også representert i Fjordkraft-styret.

Salget vil bli utført gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, med umiddelbar oppstart.

BKK vil gå inn i en 60-dagers lock-up-avtale for aksjene de ikke selger, opplyses det.

Kan hente 630 millioner

Fjordkraft-aksjen steg tirsdag 0,4 prosent til 78,90 kroner.

Hittil i år er den opp 42 prosent, og det seneste året har aksjen gått 85 prosent.

Basert på aksjens sluttkurs tirsdag kan BKK hente 630 millioner på Fjordkraft-salget.

Endelig prising settes i bokbyggingsprosessen.

Ny storeier på selger'n

Tidligere i år, i mai, kvittet Skagerak Energi seg med hele sin aksjebeholdning i Fjordkraft Holding.

Totalt solgte Skagerak Energi 15.528.228 aksjer til en kurs på 77,00 kroner, som ga et samlet proveny på cirka 1,2 milliarder kroner.

ABG Sundal Collier var da tilrettelegger sammen med SpareBank 1 Markets. Prisen de oppnådde for Skageraks aksjer var 10 prosent under seneste sluttkurs for Fjordkraft da – 85,80 kroner.

Ett år siden sist

Tilbake i 2017, før Fjordkraft ble notert på Oslo Børs, hadde de regionale energiaktørene Skagerak Energi og BKK henholdsvis 48,0 og 48,9 prosent i Fjordkraft, mens Statkraft satt på resten.

I juni i fjor solgte BKK nær 15,7 millioner aksjer i Fjordkraft Holding, tilsvarende 15,0 prosent av aksjene, til en kurs på 42,50 kroner. Dette salget tilførte BKK totalt 666 millioner kroner.