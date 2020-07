Magnora og Kustvind fremskynder vekstplaner

Den norske vindkraftutvikleren Magnora har sammen med svenske Kustvind besluttet å fremskynde vekstplaner og oppstart av prosjektet «Sydkustens Vind», som er et 500 MW stort bunnfast havvindprosjekt utenfor Syd-Sverige.

Prosjektet har potensial for en installasjon på 500 megawatt (MW) og får en produksjonskapasitet på cirka 2 terrawattimer (TWh) årlig. Det tilsvarer strømforsyning til omtrent 250.000 husholdninger.

– Beslutningen er et resultat av en rekke innledende prosjektaktiviteter som har gitt oss svarene vi ønsket. Vi er nå enda mer sikre på både kommersielt potensiale og teknisk gjennomførbarhet, sier Haakon Alfstad, investeringsdirektør i Magnora og arbeidende styreleder i Kustvind.

Utviklingsfase

Prosjektet går nå over i en utviklingsfase, samt at det vil bli gjort flere fysiske undersøkelser på prosjektområdet til havs. Sammenliknet med opprinnelig tidsplan er prosjektet fremskyndet med omtrent ti måneder.

– Prosjektet er lokalisert nær relevant infrastruktur i Sverige og har meget gode vindforhold. Det ligger i et område med svært attraktive strømpriser historisk og den siste tiden. Alt dette bidrar til å øke robustheten i prosjektet, sier Alfstad.

– Havvindprosjektet ligger sentralt i Øresundregionen hvor det bor rundt 3,5 millioner mennesker. Regionen har opplevd sterk befolkningsvekst det siste tiåret og er forventet å vokse ytterligere på grunn av økt urbanisering. Videre har København kommune og dansk næringsliv nylig vedtatt å bygge verdens største grønne hydrogenanlegg. Begge deler er positivt for behovet for grønn energi i regionen, sier Bjørn Sund, Magnoras direktør for havvind og industriprosjekter.

Magnora signerte endelig avtale om medeierskap i Kustvind 20.mars 2020. Magnora vil gradvis kjøpe seg opp til 50 prosent eierskap i Kustvind basert på en detaljert milepælplan.