Warren Buffett satser over 90 milliarder på naturgass

Berkshire Hathaway Energy, et datterselskap av Warren Buffetts Berkshire Hathaway, kjøper Dominion Energys transmisjons- og lagringsvirksomhet for naturgass, skriver selskapet i en melding.

Enorm kapasitet

Transaksjonen er på 9,7 milliarder dollar, noe som tilsvarer 91,2 milliarder kroner.

Kjøpet innebærer 12.392 kilometer med transmisjonslinjer for naturgass, med transportkapasitet på omtrent 6,34 milliarder kubikkmeter hver dag.

Virksomheten har mulighet til å lagre 274,3 milliarder kubikkmeter med naturgass. I tillegg vil kjøpet inkludere et delvis eierskap i et flytende lagringsanlegg som håndterer eksport, import og lagring av naturgass.

Buffett er stolt

«Jeg beundrer Tom Farrell for hans eksepsjonelle lederskap innen energibransjen og Dominion Energy. Vi er veldig stolte over å inkludere en så stor portefølje av naturgass til vår allerede sterke energivirksomhet», forteller Buffett.

Buffett har vært avventende gjennom hele coronakrisen, og solgt aksjer istedenfor å kjøpe seg opp. Han forklarte tidlig i mai at han ønsket å gjøre investeringer av elefantkaliber, men at verdivurderingene var for høye.

Dumpet flyaksjer

Etter at Berkshire Hathaway la frem et negativt resultat på 50 milliarder dollar i første kvartal, fortalte Buffett at han solgte alle aksjene sine i flyselskaper.

«Flyindustrien har forandret seg på en viktig måte, men jeg kan ta feil, og jeg håper jeg tar feil. Vi liker disse flyselskapene, men verden har endret seg, og jeg vet ikke hvordan den har endret seg», sa Buffett om salget.