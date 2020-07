Nel-sjefen overveldet av EUs hydrogensatsing

– Vi er egentlig overveldet over hvor aggressivt EU går inn for å ta en lederposisjon innenfor hydrogen, sier Løkke til NTB.

EU-kommisjonen la onsdag fram en ny hydrogenstrategi der målet er produksjon av 10 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030. Det vil kreve installasjon av elektrolysekapasitet på 40 gigawatt, hvorav 6 gigawatt skal komme innen 2024.

Nel-sjefen ser nå store muligheter framover.

– Verdensmarkedet for elektrolyse i fjor var 100 megawatt, altså en tidel av en gigawatt. Så det er klart at her har vi mye arbeid som ligger foran oss, sier Løkke.

– Vi håper mange potensielle kunder nå får bidrag til å finansiere sine prosjekter, slik at vi kan levere utstyr, sier han.

Nel-aksjen steg 4,25 prosent på Oslo Børs onsdag.

Løkke selv er nå tiltenkt styreplass i en europeisk hydrogenallianse som ble lansert i forbindelse med den nye hydrogenstrategien.

Nel-sjefen tror produksjonskostnaden for fornybart hydrogen vil falle raskt i årene framover.

– Vi har sett det samme skje innenfor solkraft. Vi har sett det skje innenfor vindkraft. Og det kommer også til å skje innenfor hydrogen, sier han.