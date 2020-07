Kundeopprør i ONS etter refusjonsmisnøye

– Det er ikke tillitvekkende at ONS putter kundenes penger i egen lommebok. De velger da å ta en kamp med oss. Det gjør at vi forbereder et søksmål, sier adm. direktør Dag Aldal i Clampon.

– Vi har ønsket refusjon tilsvarende det man får ved andre messer. Det er normale er mellom 80 og 100 prosent refusjon, sier Aldal videre.

Ifølge Aldal var ONS opprinnelige refusjonsforslag at arrangøren beholder deltageravgiften, og at deltagerne fikk 50 prosent reduksjon neste gang messen bli arrangert.

Kundene skal senere ha bli tilbudt refusjon på rundt 50 prosent ifølge Aldal, men dette er heller ikke tilfredsstillende.

Gruppesøksmål

Offshore Northern Seas (ONS) er en av verdens største møteplasser i energibransjen. Konferansen samler toppledere i bransjen, spesialister, analytikere, samt ministre og andre prominente politikere.

Arrangementet skulle opprinnelig gå av stabelen 31. august til 3. september i år, men ble kansellert som følge av smittevernhensyn.

Etter avlysningen har flere kunder vært misfornøyd med refusjonen ONS har tilbudt. En gruppe på 20 selskaper har derfor gått sammen om et mulig søksmål.

Trenger statlig krisehjelp

Adm. direktør i ONS, Leif Johan Sevland, sier til Finansavisen at messens utstillere nå tilbys refusjon på 55 prosent av deltakeravgiften i dag eller 70 prosent prisreduksjon på deltakeravgiften for messen i 2022.

REFUSJONSKRAV: Adm. direktør Dag Aldal i Clampon AS vurderer sammen med 19 andre selskaper å gå til sak for å få mer i refusjon fra ONS. Foto: Clampon AS

Ifølge Sevland har ikke ONS anledning til å gi ytterligere refusjon:

– ONS har til forskjell fra andre større messer internasjonalt ikke fått statlig støtte som følge av coronakrisen. Derfor har vi ikke anledning til å refundere mer til kundene.

– Vi har vært i kontakt med politikerne som har uttalt seg positivt om å gi statlig støtte til ONS, men foreløpig er ikke noe avgjort, sier Sevland.

ONS har heller ikke økonomisk styrke eller er en organisasjon rustet til å tåle en fullstendig refusjon, sier han.

– ONS har en helt annen driftsform enn mange andre messer, gitt at vi er nonprofit stiftelse. Vi har heller ikke nok penger i kassen til å refundere 80 millioner til utstillerne.

Sevland forklarer at store deltagerne som Equinor, Vår Energi og Shell har akseptert ONS' tilbud og vil delta på messen i 2022.

STIFTELSEN OFFSHORE NORTHERN SEAS Mill. kr 2019 2018 Driftsinntekter - 114 Driftsresultater −2 −4 Resultat før skatt 1 −2 Årsresultat 1 −1

Aldal er ikke fornøyd med ONS' forklaring og mener at deres økonomiske vansker ikke skal lastes over på kundene:

– Det er selvfølgelig synd at ONS angivelig har en dårlig økonomi, men har selv ansvaret for å legge unna penger til vanskelige år. Dette skal ikke gå utover deres kunder. I tillegg har ONS nektet å dokumentere hvilke tiltak som eventuelt er gjort for å begrense egne tap, noe vi reagerer på, forteller Aldal.

– At en del av utstillerne har akseptert ONS' tilbud, skyldes trolig at de ikke ønsker å ta på seg bryderiet med ekstramøter, epostkorrespondanse og advokatutgifter for å få tilbake refusjonen de har rett på, sier han.

Advokatmat

I dialogen med ONS trodde Aldal at de hadde kommet til enighet da de aksepterte et nytt og bedre tilbud fra ONS. Tilbudet ble imidlertid senere trukket tilbake av ONS.

– Vi har hele tiden ønsket å komme til enighet gjennom dialog, ikke at saken skal bli advokatmat. Etter at ONS plutselig byttet ut sin tidligere advokat med Advokatfirmaet Schjødt, har all dialog brutt sammen, forklarer Aldal.

Sevland i ONS kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen og forklarer at det trolig har oppstått en misforståelse.

– Vi har ikke gitt et tilbud til dem, det må være en misforståelse. Det er ikke gitt noe annet tilbud enn det som er gitt til alle, sier han.

Kostnadsfri flytting

ONS største konkurrent i Norge, Offshore Technology Days (OTD), har også avlyst sin planlagte messe i 2020. I en epost skriver adm. direktør, Odd Eide Knudsen at OTD trolig vil gi tilsvarende refusjonsvilkår som tilbys av de fleste store oljemesser internasjonalt:

– Alle utstillerne vil bli tilbudt kostnadsfri flytting av stand til neste års messe, altså 100 prosent dekning, skriver Knudsen i en epost.

Størrelsen på en eventuell refusjon, hvis kunden vil ha pengene tilbake i dag, er ennå ikke avgjort, men vil ifølge Knudsen trolig innebære en refusjon på nærmere 70 prosent.

Knudsen opplyser også om at de ikke har fått krisehjelp fra staten. Dette er heller ikke noe de forventer å få.