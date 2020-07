OPEC forventer nedgang i oljeproduksjon, men oppjusterer etterspørsel

JUSTERER: OPEC presenterer tall for produksjon av og etterspørsel etter olje tirsdag

OPEC anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for samarbeidslandene var 22.272 millioner fat pr. dag i juni, det skriver TDN Direkt. Det er altså en nedgang fra 24.164 millioner fat pr. dag for mai.

I samme rapport skriver OPEC at de anslår at etterspørselen etter egenprodusert olje vil bli på 29,8 millioner fat pr. dag i 2021, fremkommer det i en melding fra TDN Direkt.

Det anslås videre at etterspørselen etter OPEC-olje vil ligge på 23,8 millioner fat pr. dag for 2020, hvilket er en oppjustering fra 23,57 millioner fat pr. dag fra forrige rapport.

Brent-oljen handles i skrivende stund til 42,11 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står i 39,36 dollar fatet.