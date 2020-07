Uno-X gir opp hydrogen-satsing med Nel

Drivstoffkjeden Uno-X fikk 18 millioner i erstatning etter hydrogeneksplosjonen i Sandvika i fjor sommer, skriver DN.

Hva som skjer med de tre ladestasjonene er uvisst.

Ifølge avisen fremgår det av Uno-x' årsregnskaper at selskapet trekker seg fra samarbeidet om joint venturet Uno-X Hydrogen med børsnoterte Nel og Nippon Gases . Avtalen innebærer at Nel overtar Uno-x' andel av datterselskapet.

Til tross for at Uno-x nå gir opp hydrogensatsingen sier daglig leder Jens Haugland til DN at selskapet fremdeles er ser positivt på hydrogen som drivstoff.