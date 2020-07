Solformøkelse i bunnlinjen

Scatec Solar fikk en omsetning på 725 millioner kroner i 2. kvartal, mot 376 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 377 millioner kroner, opp fra 188 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Resultatet etter skatt kom inn på minus 81 millioner kroner, en nedgang fra 21 millioner kroner i pluss året før.

Nedgangen i bunnlinjen skyldes hovedsakelig en valutasmell på 169 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet etter skatt 299 millioner kroner året før, mens selskapet fikk en valutagevinst på 320 millioner kroner.

I løpet av kvartalet startet Scatec Solar opp driften av «Dyason's Klip 2», en fasilitet på 86 megawatt. Fasiliteten er ventet å ha en årlig produksjon på 217 GW-timer.

Scatec Solar startet også kommersiell drift av det 54 megawatt Boguslav-prosjektet i Ukraina. Prosjektet skal levere 61 GWh (gigawatttimer) pr. år, og vil gi strøm til 27.000 husstander.

Overrasket konsernsjef

Konsernsjef Raymond Carlsen sa under kvartalspresentasjonen fredag at han er positivt overrasket over hvor villige bankene har vært til å støtte selskapet.

– Jeg er positivt overrasket over hvor villige bankene har vært til å støtte oss, sier han, og legger til at de lave rentene selvsagt vil ha en svært positiv effekt på avkastningen på prosjektene i tillegg, melder TDN Direkt.

Scatec Solar-sjefen mener at selskapets prosjekter er viktig, men at finansieringen er minst like viktig.

– Det virker som prosjektene i Tunisia og ellers i Afrika tiltrekker seg finansielle institusjoner som har kapasiteten og viljen til å støtte disse prosjektene på en svært konkurransedyktig måte, sier han.

Scatec Solar (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 725 376 Driftsresultat 377 188 Resultat før skatt -77 27 Resultat etter skatt -81 21

