SJEF: Her administrerende direktør Jon Erik Engeset i Hexagon. Foto: Brian Cliff Olguin

Hexagon Composites har fått støtte på 2,6 millioner dollar av USAs energidepartement. Det tilsvarer drøyt 24 millioner norske kroner.

Selskapet skal forske på hvordan karbonfiber kan brukes for at lagringskostnaden for hydrogen og naturgass skal gå ned, og hvordan lagringen kan optimaliseres, ifølge en pressemelding.

Aksjen endte 2,27 prosent ned til 49,84 kroner tirsdag. Hittil i år har aksjen gått opp 37,11 prosent.