New York sender gigantisk havvindprosjekt på anbud

ANBUD: Staten New York vil ha grønn energi til sine innbyggere.

ANBUD: Staten New York vil ha grønn energi til sine innbyggere. Foto: Equinor

Delstaten New York i USA har lansert en ny anbudsrunde for ren energi og søker opptil 4.000 megawatt (MW) av fornybar energi, ifølge TDN Direkt. Opptil 2.500 MW vil være rettet mot havvindsprosjekter.

Til sammenligning startet norske Magnora nylig et nytt prosjekt i Østersjøen på 500 MW og 2 terrawattimer (TWh) årlig.

Dette prosjektet skal gi strøm til 250.000 husstander, så det kan dermed være rimelig å anslå at New York-prosjektet tar sikte på å gi strøm til 1,25 millioner husstander, og produsere 10 TWh årlig.

Equinor vant i fjor

Anbudet inkluderer en strategi med flere havner og krav om at generatorene skal «samarbeide med en av de elleve forhåndskvalifiserte havnene i New York for å konstruere, produsere nøkkelkomponenter eller koordinere drift og vedlikeholdsaktiviteter», opplyses det.

Equinors Empire Wind-prosjekt vant delstatens første store havvindauksjon i juli i fjor. Fearnley Securities er også bull på havvind, og ser kjempepotensial i sektoren.

Nyserda vil akseptere bud på mellom 400 og 2.500 MW. Fristen for å sende inn bud er 20. oktober 2020, og tildelingen av kontrakter er ventet i fjerde kvartal 2020.