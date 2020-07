Equinor-tallene overrasker positivt

Equinor hadde samlede driftsinntekter på 7,6 milliarder dollar, ned fra 17,1 milliarder i fjor, i andre kvartal. Driftsresultatet endte på minus 472 millioner dollar, ned fra 3,5 milliarder dollar samme tid i fjor. På forhånd ventet konsensus at driftsresultatet skulle bli minus 1,3 milliarder dollar.

Justert driftsresultat etter skatt ble 646 millioner dollar, en nedgang fra 1,1 milliarder dollar samme tid i fjor. Det var ventet at tallet skulle bli minus 237 millioner dollar. Resultatet ble påvirket positivt av MMP-området, som hadde et resultat på 1,2 milliarder dollar før skatt, nær en milliard mer enn samme tid i fjor.

Resultat pr. aksje kom inn på minus 0,08 dollar, mot pluss 0,44 dollar fra fjoråret. Analytikerne ventet resultat pr. aksje på minus 0,40 dollar. Resultat etter skatt ble minus 251 millioner dollar, ned fra pluss 1,5 milliarder i 2019. Tallknuserne estimerte på forhånd et nettoresultat på 1,3 milliarder dollar i rødt.

Nedskrivninger

Men de lave olje- og gassprisene, som skyldes coronakrisen, har definitivt satt sine spor for Equinor. Selskapet gjør nedskrivninger på 374 millioner dollar, på grunn av nedjusterte anslag for råvareprisene.

I snitt solgte Equinor oljen til 24,4 dollar fatet (58,2 dollar samme tid i fjor) internasjonalt og 23,5 dollar pr. fat (60,3 dollar i fjor) på norsk sokkel.

Equinors gjeldsgrad netto var på 29,3 prosent ved utgangen av andre kvartal. Styret i Equinor har bestemt et utbytte på 0,09 dollar pr. aksje for kvartalet, akkurat som det forrige kvartalet.

– Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av Covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Vil øke leteaktivitet

Han sier selskapet venter store svingninger i markedet fremover også. Equinor fastholder organiske investeringer på rundt 8,5 milliarder dollar for året (tallet ble nedjustert med rundt 20 prosent sist kvartal). Equinor ser for seg investeringer på 10 milliarder dollar i 2021, og rundt 12 milliarder dollar i snitt for 2022 og 2023.

Equinor vil øke leteaktiviteten for året fra 1 til 1,1 milliarder dollar. Ledebudsjettet for 2020 ble senket fra 1,4 milliarder dollar sist kvartalsrapport. Equinor understreker at coronakrisen gjør at utsiktene likevel er usikre.

Se hele rapporten her . Her er presentasjonen.

Equinor (Mill. dollar) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 7.603 17.096 Driftsresultat -472 3.521 Resultat før skatt -720 3.520 Resultat etter skatt -251 1.476