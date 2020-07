NEL-datter tildelt 40 millioner fra det amerikanske energidepartement

Proton Energy Systems, som gjør forretninger som det heleide Nel-datterselskapet Nel Hydrogen US, har blitt tildelt 4,4 millioner dollar i støtte fra det amerikanske energidepartementet (DOE).

Det fremgår av en børsmelding mandag. Etter dagens kurs tilsvarer beløpet i overkant av 40 millioner norske kroner.

Støtten vil gå til utvikling av avanserte komponenter og produksjonsmetoder for lavkostnadshydrogen fra elektrolysører, heter det.

– Vi er veldig glade for å motta denne prisen fra DOE. Dette prosjektet muliggjør kontinuerlig fremgang med vår teknologistrategi for å redusere kostnadene, sier Kathy Ayers, sjef for Research & Development i Nel Hydrogen US i en kommentar.