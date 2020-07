Russlands største oljeselskap har inngått milliardavtale

Cairn Energy har inngått en avtale med Russlands største oljeselskap, Lukoil, om å selge hele sin andel på 40 prosent i Rufisque Offshore, Sangomar Offshore og Sangomar Deep Offshore. Det skriver TDN Direkt.

Det er ventet at avtalen vil ferdigstilles i løpet av fjerde kvartal 2020, der Cairn Energy vil motta et kontantvederlag på 300 millioner dollar.

Avtalen inkluderer også, gjengitt av TDN Direkt, et betinget vederlag på opptil 100 millioner dollar, avhengig av timingen av første olje og den gjennomsnittlige prisen på Brent-olje i løpet av de første seks månedene av produksjonen.

Etter Chevron kjøpte opp Noble Energy, dog for en mye større sum, skrev The Wall Street Journal at dette var det første tegnet på liv i energisektoren siden oljeprisen raste i mars. Det kan nå se ut til at sektoren har fått ytterligere vind i seilene, med avtalen mellom Lukoil og Cairn Energy.