Eks-riggtopp Rune Magnus Lundetræ i kulissene

Initiativtager til konseptet er tidligere riggtopp Rune Magnus Lundetræ.

Han står bak selskapet Vind Offshore Installation, som nå er heleid av OHT.

Lundetræ forteller at han startet med å se på havvindmarkedet etter nyttår, og at han fort så at det var behov for mer kapasitet til installasjon av både fundamenter og turbiner.

Etter å først ha lest seg opp og møtt relevante personer, endte det med at den tidligere riggtoppen sikret seg noen «slotter» hos verftet.

– Veldig gøy å få med Blystad

– Jeg ble skikkelig bull, og så bare ballet det på seg. Det er veldig gøy å få med seg en så bra og kompetent industriell aktør som Blystad, sier han, og fortsetter:

– De har en fantastisk organisasjon. Arne har mye relevant erfaring og er en hyggelig person å jobbe med. Jeg gikk til ham og foreslo at vi skulle ta dette videre sammen. Det endte opp med torsdagens melding.

– Det som er spennende, er å være først ute, noe jeg tror er viktig. Og så er det det å bygge et selskap som er «pure play» offshore vind, noe OHT tilnærmet blir, sier Lundetræ, som opplyser at han vil ha en aktiv rolle i den videre satsingen, men at den ikke er helt avklart ennå.