Roar Tessems Source Energy vil på børs etter oljefunn på første forsøk

ENDELIG MEDVIND: Roar Tessem har slitt i to år uten å få mer enn lommepenger til Source Energy. Etter funn i første brønn har han plutselig fått 50 millioner, og han vil nå hente 150 millioner til og gå på børs. Foto: Ivan Kverme

Fantastisk track record i Spring Energy og et stjernegalleri av et team var ikke nok til at investorer i 2018 ville bla opp de 100 millioner dollarene Roar Tessem ville ha til Source Energy. Alt han fikk var 20 millioner, og i fjor senket han ambisjonsnivået til 175 millioner.

Også da mislyktes Tessem.

Dermed måtte eksisterende eiere skyte inn 13 millioner kroner til selskapet rett før sommeren basert på lav prising. Belønningen kom raskt, for 8. juli kunne Equinor melde at de og partnerne, deriblant Source Energy, hadde funnet gass og kondensat tilsvarende mellom 19 og 63 millioner fat oljeekvivalenter.

Vil ha 150 millioner til

Source valgte å utnytte fremgangen, og rykket ut til investorer, som raskt stilte opp med 50 millioner friske penger. I tillegg har investorene gitt garanti for ytterligere 40 millioner i en planlagt emisjon om kort tid.

– Vi har ikke konkludert, men vi ser på muligheter for å hente minst 50–60 eller helst 150 millioner, sier Roar Tessem til Finansavisen.

Meglerhuset ABG Sundal Collier er våpendrager for Source Energy, og den nylig gjennomførte emisjonen ble gjort med en prising på 100 millioner kroner, hvilket hensyntatt kapitaltilførselen på forsommeren var på nivå med tidligere emisjonsforsøk i selskapet.

Emisjonspengene skal brukes til å bygge porteføljen videre.

– Vi er aktivt med i tildeling av forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel, og ser for oss tre søknader tilsammen, én til to med andre selskaper. I tillegg har vi faste brønner vi ønsker å komme inn på. Dimensjoneringen blir å utvide antallet brønner begrenset av kapitalen vi har, sier Tessem.

Rask børsnotering

– Basert på funnet og det faktum at porteføljen har økt ytterligere gir det god verdi for investorene – også når vi ser fremover, sier Tessem.

– Vi opererer i tre områder i Nordsjøen der det er mye infrastruktur som ikke er fullt utnyttet. Å utnytte eksisterende infrastruktur optimalt er fornuftig for alle.

– Vi tror funnet gjør at det vil bli lettere å reise ytterligere kapital til høsten, legger han til.

Source-sjefen har allerede børsnotering i planene.

– Vi styres av hva investorene våre ønsker, og de har gitt signaler om at de ønsker børsnotering. Vi er pragmatiske til det, og kan gjerne liste aksjene for å få et notert papir, sier han.

– Vi gjorde funn i vår første brønn, og krysser fingrene for at det fortsetter slik.

– Når går dere på børs?

– Det tar vi med ABG Sundal Collier, men det kan bli allerede i forbindelse med neste emisjon.