Scorpio Bulkers inn i havvind - bestiller nybygg til 2,6 mrd.

Tørrlastrederiet Scorpio Bulkers, som er børsnotert i USA, melder mandag kveld at det har signert en intensjonsavtale med DSME-verftet i Sør-Korea om å bygge et nytt fartøy til installasjon av havvindturbiner.

Prosjektkostnaden anslås til 265-290 millioner dollar eller inntil 2,6 milliarder kroner.

En endelig avtale ventes å bli signert tidlig i fjerde kvartal og inkluderer opsjoner på ytterligere tre fartøyer. Levering er ventet i 2023. Fornybarteamet til Clarksons Platou har bistått Scorpio med prosjektet.

Nybyggbestillingen markerer Scorpio Bulkers' inntreden i markedet for havvind hvor det er ventet kraftig vekst de neste årene.

– Mye å hente

– Scorpio Bulkers begir seg ut på en ny og spennende reise. Verden har et innstendig behov for å redusere utslippene, og offshore vind vil gi et avgjørende bidrag til det, fastslår konsernsjef og styreleder Emanuele A. Lauro i Scorpio Bulkers.

– Denne strategiske retningen er på linje med våre fremtidige kunder, investorer, finansieringstilbydere og det voksende momentet i global politikk. Samtidig har styret nøye vurdert prosjektet og mener denne overgangen vil resultere i høyere og mer forutsigbar avkastning til aksjonærene i et strukturelt vekstmarked, tilføyer han.

Scorpio-toppen får støtte av analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities.

– Aksjen handles med 60 prosent rabatt til NAV (verdjustert egenkapital, red.anm), så det er ganske mye aksjeverdi å hente hvis selskapet selger bulkskipene til markedspris, altså rundt NAV, mens de investerer i vind, hvor markedet er villig til å betale for gode vekstmuligheter, sier han til Finansavisen.

Scorpio Bulkers' aksjekurs har falt med 76 prosent siden årsskiftet.

Underskudd på fartøyer

Som Finansavisen har omtalt ved flere anledninger, er det kun en håndfull fartøyer som i dag er i stand til å installere og vedlikeholde neste generasjons vindturbiner, som er betydelig større enn dagens enheter.

Det mest vanlige i dag er turbiner på 9,5 megawatt (MW). Fra 2022 blir det imidlertid installert 12 MW-turbiner på flere prosjekter og Siemens Gamesa har allerede fått masse bestillinger for sin kjempeturbin på 14 MW.

Scorpio er ikke alene om å se potensialet i havvind. Arne Blystads Offshore Heavy Transport (OHT) annonserte i forrige uke at det har bestilt to nye oppjekkbare installasjonsfartøyer for vindturbiner hos China Merchants Heavy Industry i Kina, med opsjoner på ytterligere to.

«Det har vært en vanvittig respons. På under to uker har vi mottatt flere forespørsler for vindmølleinstallasjoner for disse skipene. Vi har også kunder som ønsker å diskutere reservering av kapasitet langt inn i fremtiden. Dette er kun starten på et eventyr», sa OHT-sjef Torgeir E. Ramstad til Finansavisen fredag.