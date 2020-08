Scorpio Bulkers vil bli industriledende i havvind

– Kraft fra havvind er blitt en av de mest kostnadseffektive kildene til rent drivstoff. Vi mener infrastrukturen som trengs for å støtte den raske veksten i dette segmentet skaper en veldig attraktiv mulighet, spesielt for «first movers», sier konsernsjef og styreleder Emanuele A. Lauro i Scorpio Bulkers til Finansavisen.

Mandag fikk det Monaco-baserte og USA-noterte tørrlastrederiet flere øyenbryn til å heve seg ved å kunngjøre et mildt sagt radikalt grep; rederiet tar steget inn i havvind.



Med bistand fra fornybarteamet til Clarksons Platou har Scorpio signert en intensjonsavtale med DSME-verftet i Sør-Korea om å bygge et nytt fartøy til installasjon av havvindturbiner.

Prosjektkostnaden anslås til 265–290 millioner dollar, eller inntil 2,6 milliarder kroner.

BULL PÅ HAVVIND: Emanuele A. Lauro, konsernsjef og styreleder i Scorpio Bulkers, ser store muligheter i offshore vind, men avviser at det foreligger noen planer om å trekke seg ut av tørrlast. Foto: Scorpio Bulkers

Ingen exit – for øyeblikket

Scorpios flåte består av 55 tørrlastskip av typene ultramax og kamsarmax. Andre kvartal endte med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 20,6 millioner dollar.

– Er dere på vei ut av tørrlast?

– Vi har ingen intensjoner om å gå ut av tørrlast for øyeblikket. Tørrlastmarkedet er i bedring ettersom den globale makroøkonomiske stabiliteten er på vei tilbake, og vi er godt posisjonert for å dra nytte av det, sier Lauro.

Han understreker at selskapet er godt rustet for havvindsatsingen.

– Stadig mer sofistikert teknologi og økt maritim kompleksitet innen havvind etterhvert som man beveger seg ut på dypere vann, kombinert med vår erfaring med å bygge effektive og miljøvennlige skip, setter oss i en sterk posisjon til å bygge et industriledende selskap, sier konsernsjefen.

Ikke overbevist

Styret mener overgangen fra tørrlast til havvind vil resultere i høyere og mer forutsigbar avkastning til aksjonærene i det man omtaler som «et strukturelt vekstmarked».

Analysesjef Turner Holm i Clarksons Platou Securities er av samme oppfatning.

«Aksjen handles med 60 prosents rabatt til NAV (verdijustert egenkapital, red.anm.), så det er ganske mye aksjeverdi å hente hvis selskapet selger bulkskipene til markedspris, altså rundt NAV, mens det investerer i vind, hvor markedet er villig til å betale for gode vekstmuligheter», sa han til Finansavisen mandag.

«Game changer», er dommen fra kollega Omar Nokta, som dekker selskapet fra USA.

Investorene lot seg imidlertid ikke imponere, hverken over kvartalsrapporten eller inntoget i vind. Tirsdag sendte de aksjen rett ned 12,8 prosent. Hittil i år er kursfallet nær 79 prosent.

Ifølge Lauro har de største aksjonærene respondert positivt på selskapets nye retning. Etter det Finansavisen forstår, har det vært spesielt stor interesse blant investorer i Skandinavia.

Økt etterspørsel

Den endelige avtalen, som ventes å bli signert i fjerde kvartal, inkluderer opsjoner på ytterligere tre fartøyer. Levering av det første er ventet i 2023. Dermed er det ingen store betalingsforfall før i 2022. Etter en emisjon i juni har rederiet 132,4 millioner dollar i tilgjengelig likviditet.

– Vi er sikre på at vi kan møte de kortsiktige forpliktelsene gjennom vår eksisterende kontantbeholdning. Etter det venter vi å ha sikret arbeid til fartøyet, sier Lauro, som mener de har mange muligheter til å finansiere fartøyet, inkludert bankfinansiering.

– Har potensielle kunder vist interesse allerede?



– Vi ser en betydelig økning i etterspørselen etter store høyspesifikasjonsfartøyer generelt basert på visibiliteten av globale prosjekter som er under oppbygging og sanksjonert.

– Har dere sett på andre typer fartøyer for havvindindustrien?

– Vi har nøye gjennomgått alle våre muligheter og mener vi har valgt den riktige ved å konstruere et av de mest sofistikerte, rendyrkede installasjonsfartøyene i verden, sier Lauro.

Underskudd på fartøyer

Pr. nå er det kun en håndfull fartøyer som er i stand til å installere og vedlikeholde neste generasjons vindturbiner, som er betydelig større enn dagens enheter.

Nå er de mest vanlige turbinene på 9,5 megawatt (MW). Fra 2022 blir det imidlertid installert 12 MW-turbiner på flere prosjekter, og Siemens Gamesa har allerede fått masse bestillinger for sin kjempeturbin på 14 MW. Disse genererer mer kraft og reduserer dermed kostnadene.

Scorpio er ikke alene om å ha ambisiøse planer i havvind. For én uke siden kunngjorde Arne Blystads Offshore Heavy Transport (OHT) at selskapet har bestilt to nye installasjonsfartøyer for vindturbiner, med opsjoner for ytterligere to. Også OHT får sitt første levert i 2023.

«Det har vært en vanvittig respons. På under to uker har vi mottatt flere forespørsler for vindmølleinstallasjoner for disse skipene. Vi har også kunder som ønsker å diskutere reservering av kapasitet langt inn i fremtiden. Dette er kun starten på et eventyr», sa OHT-sjef Torgeir E. Ramstad til Finansavisen lørdag.