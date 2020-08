Oljeanalytiker Nadia M. Wiggen: – Dette er noe vi har ventet på

HAR VENTET: Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker i Pareto Securities, har ventet på at Brent-kontrakten skulle bryte 45 dollar fatet.

HAR VENTET: Nadia Martin Wiggen, oljeanalytiker i Pareto Securities, har ventet på at Brent-kontrakten skulle bryte 45 dollar fatet. Foto: Eivind Yggeseth

Onsdag var det full oljefest på Oslo Børs. Aksjekursene i Equinor og Aker BP var opp 3–4 prosent ettersom oljeprisen steg kraftig. Prisen for et fat nordsjøolje brøt lett gjennom 45 dollar og nådde i løpet av ettermiddagen 46 dollar fatet.

Tidlig onsdag ettermiddag var prisen 46,16 dollar fatet. Dette er første gang på 46-tallet siden 5. mars, da coronafrykt rev bunnen ut av oljemarkedet.

– Endelig brøt oljeprisen gjennom 45 dollar fatet. Fra et teknisk perspektiv er dette noe vi har ventet på, sier energianalytiker og partner Nadia M. Wiggen i Pareto Securities.

Onsdagens prisoppgang kommer etter at American Petroleum Institute (API) på tirsdag kunne vise til et ukentlig lagertrekk på hele 8,6 millioner fat. API er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, og kommer med lagertall ukentlig.

Høyere priser

Brent-kontrakten har steget 135 prosent fra bunnen 21. april. Den seneste måneden er økningen på 6 prosent.

Wiggen tror imidlertid ikke at oljeprisen skal stige veldig mye mer:

– Det som ødelegger for videre oljeprisoppgang, er at amerikansk skiferolje kommer tilbake på disse prisnivåene. En pris mellom 45 og 50 dollar fatet er et fornuftig nivå, sier hun.

Hun legger til at med de høyere oljeprisene, øker risikoen for at noen OPEC-land vil «jukse» og produsere mer enn kvoten i henhold til OPEC-avtalen tilsier, og særlig hvis oljeprisen passerer 50 dollar fatet.

– I de seneste ukene er Irak blitt mer ustabilt. Irak er en stor produsent, og mange mistenker at fristelsen til å produsere mer enn kvoten i OPEC-avtalen, både for Irak og andre OPEC-land, blir for stor nå med høyere oljepriser, sier analytikeren.

Hun mener at oljemarkedet nå er mer eller mindre i balanse.

– I fjerde kvartal venter vi et betydelig undertilbud i markedet og store lagertrekk, sier Wiggen.

Rystad advarer oljeoptimister

Rystad Energy er heller ikke overbevist om at oljeprisen har så mye mer å gå på:

«Et bullish sentiment er initielt rettferdiggjort i dag på bakgrunn av de amerikansk lagrene. Men vi mener at de som er bullish kan trenge å søke ly de kommende dagene ettersom covid-19 igjen tar hovedscenen», skriver analysehuset i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets utelukker selvsagt ikke perioder med negativ prisutvikling:

– Men vi vil få en videre oppgang ett og to år frem, tror han.

Dollar under 9

Sammen med oljeprisoppgangen styrket kronen seg under 9 blank mot dollar, for første gang siden i januar. Onsdag ettermiddag var kursen 8,97.

– Noe av denne styrkingen gjenspeiler dollarsvekkelsen mot euro, som egentlig vel så mye handler om eurostyrking mot dollar, sier valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

Derfor har kronen vært temmelig stabil mot euroen i sommer.

– For at kronen skal gå signifikant sterkere fra dagens nivåer, må oljeprisen stige videre, mener Olsen.

VIDERE OPP: Og selv om høyere oljepris drar med seg en sterkere krone, er prisoppgangen utvilsomt til gode for Norge, mener sjeføkonom Kjetil Olsen. Foto: Are Haram

– Vi ser ikke 10 blank mot euro før oljeprisen er forbi 60 dollar fatet. Det går sakte i den retningen, og det kan skje allerede neste år, men det er kritisk avhengig av hvor rask bedring vi får se i internasjonal økonomi, mener han.

– Utvilsomt positivt

Selv om en sterkere krone isolert sett er uheldig for deler av norsk eksport, er oljeprisoppgangen netto klart til gunst for Norge, slår Olsen fast:

– Høy oljepris er utvilsomt bra for Norge, totalt sett. Selv om kronen skulle styrke seg til 10 blank mot euro, er det fortsatt en svært svak kurs, historisk sett.