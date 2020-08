Petrolia, Conceco, Pandion, Source og Wellesley partner i tre av de fire største funnene i 2020

Petrolia og Concedo hadde 20 prosent hver da operatør Neptun Energy gjorde det største oljefunnet i Norge i år i Dugong-prospektet ved Snorre-feltet helt nord i Nordsjøen. De er ikke alene, for også Pandion, Source Energy og Wellesley har vært med på store funn på i Atlantis-prospektet.

I gjennomsnitt står disse småselskapene for en tredel av funnene i prospektene de deltar i.

Bare for de tre største funnene representerer de små selskapenes andel av mulige reserver hele 80 millioner fat oljeekvivalenter.

Mindre crazy

– Små aktører har vært viktige i de store funnene. Det har sammenheng med at de er kjent for å ha gode letemiljøer med folk som kjenner hverandre og som har jobbet lenge sammen. Slik skiller de seg fra de større selskapene i måten de jobber på, sier viseadm. direktør Helge Nordtorp i Pandion Energy.

Brønner på norsk sokkel i 2020 Dato Brønn Prospekt Lisens Resultat Min (mill. fat) Maks (mill. fat) Gj. snitt Operatør Partnere 8/5/2020 34/4-15 S & A Dugong PL 882 Oil 41,5 119,5 80,5 Neptune (40%) Concedo (20%), Petrolia (20%), Idemitsu (20%) 4/7/2020 6406/3-10 Bergknapp PL 836 S Oil 25,2 94,4 59,8 Wintershall DEA (40%) Spirit (30%), DNO (30%) 3/18/2020 25/8-19 S & A Iving PL 820 S Oil/gas 12,6 69,2 40,9 MOL (40%) Lundin (40%), Wintershall DEA (10%), Pandion (10%) 7/8/2020 30/2-5 S Atlantis PL 878 Gas/condensate 18,9 62,9 40,9 Equinor (60%) Source (20%), Wellesley (20%) 1/14/2020 25/7-8 S Enniberg PL 917 Oil/gas 6,3 31,5 18,9 ConocoPhillips (40%) Suncor (20%), Lundin (20%), Vår (20%) 3/2/2020 15/3-12 S & A Sigrun Øst PL 025 Oil 6,3 17,0 11,6 Equinor (36%) Neptune (25%), OMV (24%), Repsol (15%) 4/6/2020 6506/5-1 S Nidhogg PL 1008 Gas 6,3 15,1 10,7 Aker BP (60%) Wellesley (40%) 7/14/2020 34/7-E-4 AH 7 Fjell PL 089 Oil 5,7 9,4 7,5 Equinor (41,5%) Petoro (30%), Vår (10%), Idemitsu (9,6%), Wintershall DEA (2,8%) 1/8/2020 6604/6-1 Gullstjerne PL 894 Tørr 0,0 0,0 0,0 Wintershall DEA (30%) Equinor (40%), Petoro (20%), Lundin (10%) 2/12/2020 25/7-9 S Hasselbaink PL 917 Tørr 0,0 0,0 0,0 ConocoPhillips (40%) Suncor (20%), Lundin (20%), Vår (20%) 4/24/2020 6507/8-10 S Grind PL 889 Tørr 0,0 0,0 0,0 Neptune (50%) Equinor (20%), Wellesley (20%), Sval (10%) 4/30/2020 30/6-31 S Helleneset PL 053 Tørr 0,0 0,0 0,0 Equinor (49,3%) Petoro (33,6%), Total (14,7%), ConocoPhillips (2,4%) 5/18/2020 35/10-6 Gabriel PL 827 S Tørr 0,0 0,0 0,0 Equinor (51%) DNO (49%) 7/6/2020 7321/8-2 S Sandia PL 719 Tørr 0,0 0,0 0,0 Spirit (50%) Lukoil (30%), Aker BP (20%) 7/31/2020 7219/9-3 Mist Tubåen PL 532 Tørr 0,0 0,0 0,0 Equinor (50%) Vår (30%), Petoro (20%) 8/5/2020 16/1-33 S Sørvesten PL 780 Tørr 0,0 0,0 0,0 Spirit (60%) Aker BP (40%) Oljedirektoratet/Pandion Energy

Pandion var med som 10 prosent Partner da MOL gjorde funn på 41 millioner fat oljeekvivalenter i Iving-prospektet.

– Vi har to brønner som kommer senere i år så tror vi får flere suksesser, legger Nordtorp til.

– De små oljeselskapenne har gått gjennom en læringskurve der man tidligere var mer crazy, som Noreco som boret mye tørt. Så har de blitt mer «picky» i forhold til hva man går inn på.

– Mindre oljeselskaper har også noen fordeler i forhold til større internasjonale selskaper i at de har lokalkunnskap og kan handle raskt. Jeg vil ikke snakke ned de store selskapene, men små norske oljeselskaper blir stadig viktigere for å gjøre nye funn på norsk sokkel.

Få tørre brønner

– Poenget er at de små norske oljeselskapene er fremtredende i de suksessbrønnene og fraværende i de tørre brønnene. Det kan være litt tilfeldig, men det som er sikkert er at leterefusjonsordningen er viktig for de små som ikke er i skatteposisjon, sier Nordtorp.

Han understreker at de store funnene er viktige ettersom det er disse som gir lønnsomhet.

– De små selskapene har deltatt i tre av de fire største funnene i år og vært med på å finne mellom 123 og 419 millioner fat oljeekvivalenter, sier Nordtorp.

– De fire største reflekterer også lønnsomhet. Nedover er det mindre lønnsomt. Det å fokusere på de fire største funnene er relevant ettersom det er de som har størst mulighet for å bli bygget ut.

Æres den som æres bør

Wintershalls funn på Berknapp-feltet hadde ingen små oljeselskaper.

– Vi hadde en mulighet til å gå inn der. Vi trodde på funn, men vi trodde det skulle være mindre, sier Nordtorp.

DNO har 30 prosent i Bergknapp, men regnes ikke blant de minste oljeselskapene lenger. At det er de store selskapene som er operatører mener Nordtorp nødvendigvis ikke betyr at de skal ha hele æren for funnene.

– Veldig ofte kan prospektet være identifisert av partnerne. For Dugong var det Petrolia som hadde identifisert prospektet på nylig frigitt seismikk der gammel seismikk ikke viste noe. I vår brønn var ikke vi med fra starten, men et annet lite oljeselskap var de som identifiserte prospektet, sier Nordtorp.