DNB Markets anbefaler salg av Hexagon

TRYKKBEHOLDER: Hexagons trykkbeholdere for romfart. Foto: Hexagon

DNB Markets nedgraderer anbefalingen på Hexagon Composites til selg fra kjøp, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset oppjusterer samtidig kursmålet til 35 kroner, fra tidligere 30 kroner.

«Vi er under konsensus for andre kvartal; vi anser de dempede utsiktene for LPG som en bekymring og den impliserte verdsettelsen av hydrogenplanen (hydrogen proposition) som utfordrende», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået.

Hittil i år er Hexagon-aksjen opp 23,3 prosent, mens den har hoppet 125,7 prosent siden bunnen 19. mars.

Den faller 2,8 prosent til 44,7 kroner mandag. Det vil si at DNB Markets ser en nedside på 27,7 prosent