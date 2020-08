Flere meglerhus løfter kursmålet for Vestas til over 1.000 kroner etter sterke tall

Vestas-aksjen var i sterk medvind tirsdag etter at den danske vindenergigiganten hadde lagt frem kvartalstall og presentert forventninger for hele 2020. Aksjen endte opp 9,5 prosent til rekordhøye 927 danske kroner i København.

Oppturen vil imidlertid ikke stanse der. En rekke meglerhus har i kjølvannet av kvartalstallene justert på både anbefalinger og kursmål, som indikerer at Vestas-aksjen skal opp i firesifret territorium.

SEB, Jyske Bank, Santander, Citigroup, Credit Suisse, ABG Sundal Collier, Deutsche Bank, Commerzbank og JPMorgan har alle høynet sine kursmål, noen av dem til over 1.000 danske kroner, melder nyhetsbyrået Ritzau.

Meglerhus om Vestas Meglerhus Anbefaling Kursmål ABG Sundal Collier Kjøp (kjøp) 1.000 (910) Citigroup - 1.030 (820) Commerzbank Kjøp (kjøp) 1.000 (850) Credit Suisse - (Underperform) 540 (455) Deutsche Bank Kjøp (kjøp) 950 (775) Grupo Santander Hold (hold) 790 (680) JPMorgan Undervekt (undervekt) 570 (530) Jyske Bank Hold (hold) 900 (750) SEB Kjøp (hold) 1.050 (870) Kursmål i danske kroner. Tidl. vurdering i parentes.

SEB har dessuten oppgradert anbefalingen fra «hold» til «kjøp». Ifølge Bloomberg er kursmålet løftet fra 870 til 1.050 kroner.

Bedre enn konkurrentene

Meglerhuset trekker frem Vestas' prognoser for inneværende år som et av tirsdagens høydepunkter, og peker i tillegg på at selskapets ordrereserve gir redusert risiko. Videre mener SEB at Vestas vil kunne dra nytte av de grønne krisepakkene som ventes i forbindelse med coronapandemien.

«Vi har hevet våre estimater og endrer anbefalingen til "kjøp" etter et sterkt regnskap for andre kvartal og tegn på at Vestas, i motsetning til sine konkurrenter, omtrent ikke ser noen påvirkning fra covid-19», skriver meglerhuset i et notat, ifølge Ritzau.

Det pekes på at Vestas venter lik 2020-omsetning som før coronapandemien, mens selskapets to største konkurrenter fortsetter å slite med lavere marginer og vekst.

Til tross for de høyere kursmålene, er det ikke like mye futt i Vestas-aksjen onsdag. Vindmølleaksjen er i 16.30-tiden ned 1,1 prosent til 916,40 danske kroner.



Så langt i år har aksjen steget 36 prosent i København.