Interoil gitt forlengelser for to letelisenser i Colombia

Colombias nasjonale lete- og produksjonsmyndigheter, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), har gitt Interoil Exploration and Production 12 måneders forlengelse for letelisensene LLA-47 og Altair.

Leteperioden på Altair løper nå til 27. april 2021, mens den for LLA-47 varer til 7. februar 2022.

Interoil opplyser at forlengelsene veier opp for forsinkelser som bransjen har slitt med den seneste tiden, og at de gir selskapet tid til å gjøre det meste ut av sine letefaser frem til marked og priser tar seg opp igjen.