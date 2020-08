Lavere inntekter, men bedre resultat for Fjordkraft

LA FREM TALL: Q2 Fjordkraft, presentasjon av resultater for andre kvartal 2020. Konsernsjef Rolf Barmen

LA FREM TALL: Q2 Fjordkraft, presentasjon av resultater for andre kvartal 2020. Konsernsjef Rolf Barmen Foto: Iván Kverme

Fjordkrafts driftsinntekter endte på 671 millioner kroner i andre kvartal, en solid nedgang fra 1,4 milliarder kroner samme periode i fjor. Likevel økte driftsresultatet fra 94,7 millioner til 132 millioner.

Fjordkrafts resultat etter skatt ble 102,6 millioner kroner, en oppgang på 26,2 millioner kroner.

«Strømbransjen er på ingen måte kjedelig. Etter et første kvartal hvor strømprisene falt til et historisk lavt nivå, har andre kvartal også vært hendelsesrikt. Med vedvarende lave strømpriser gjennom kvartalet, og til og med negative priser i perioder, har det definitivt vært et spesielt kvartal», heter det i rapporten..

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Fjordkraft (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 671 1.428 Driftsresultat 132 94,7 Resultat før skatt 131,8 98 Resultat etter skatt 102,6 76