Zenith Energy får tommelen opp til å delta i sjelden budrunde i Nigeria

FØRSTE RUNDE FOR MARGINALE FELT SIDEN 2001: Her oljearbeidere ved et rørsystem nær Port Harcourt i det oljerike Nigerdeltaet i Nigeria. Foto: NTB Scanpix

Zenith Energy har lyktes med å bli forhåndskvalifisert til årets budrunde for marginale oljefelt i Nigeria, opplyser selskapet i en melding torsdag.

I juni meldte det Afrika-orienterte olje- og gasselskapet at det ville delta i budrunden som teknisk og finansiell partner for et nigeriansk energiselskap.

For å kunne delta i budrunden må man først oppnå forhåndskvalifisering, som Zenith Energy nå har oppnådd. For å oppnå dette må man kunne fremvise nødvendig teknisk og finansiell kapasitet.

– Eksepsjonelt sjelden mulighet

«Vi er svært glade for å ha lyktes med å bli forhåndskvalifisert for 2020-budrunden med vår nigerianske partner», sier Zenith Energy-sjef Andrea Cattaneo i meldingen.

Han legger til at budrunden utgjør en «eksepsjonelt sjelden mulighet» for selskapet til å skaffe seg en stor, underutviklet produksjonseiendel «til svært gunstige vilkår».

Tidligere i år understreket Cattaneo at Zenith har hatt ambisjoner om å etablere en tilstedeværelse i Nigeria i flere år, og pekte på at lanseringen av 2020-budrunden for marginale felter er den første i Nigeria siden 2001.

Etterlatt uten tilsyn

Det er det nigerianske departementet for petroleumsressurser som organiserer budrunden.

Den ble lansert av departementet 1. juni, og består av tilsammen 57 felt på land, i sumper og på grunt vann.



Et marginalt felt defineres av departementet som et felt som er funnet og deretter etterlatt uten tilsyn i en periode på minst ti år fra første funndato. Nigerias president kan også klassifisere felt som marginale.

Ned 68 prosent

Zenith Energy er notert på Merkur Market i Oslo og på London-børsen. I slutten av mai ble selskapet avnotert fra kanadiske TSX Venture Exchange.

Torsdag morgen handles Zenith Energy-aksjen til 69 øre på Merkur Market.

Aksjen er hittil i år ned 68 prosent.