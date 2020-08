Noreco leverer varene

Noreco leverer et justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 96 millioner dollar i andre kvartal.

Tallet tar ifølge selskapet høyde for kravene under volumbeskyttelsesavtalen med Shell.

Se Webcast klokken 14.30 her.

LEVERER VARENE: Noreco og toppsjef David B. Cook. Foto: Noreco

Ujustert EBITDA kom inn på 69 millioner dollar, mot minus én million dollar i samme periode i fjor.

Netto kontantstrøm fra driften kom inn på 73 millioner dollar, mot minus to millioner dollar i andre kvartal 2019.

Nettoproduksjon ble 27.900 fat oljeekvivalenter per dag – på linje med guiding. For tredje kvartal guider Noreco 27-29.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Rapporten her.

Norwegian Energy Company (Mill. dollar) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 135 1 Driftsresultat 45 (1) Resultat før skatt (12) (3) Resultat etter skatt 20 (3)