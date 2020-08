Nytt meglerhus tar opp dekning på Nel

TILLIT: Jon André Løkke, adm. direktør i Nel, høster tillit fra nok et meglerhus.

Berenberg tar opp dekning på Nel med en kjøpsanbefaling og kursmål 23, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset omtaler Nel som «en sannsynlig vinner blant selskapene i hydrogensegmentet».

Det trekker frem at kontrakten med Nikola på kort sikt er positiv, mens de på lengre sikt forventer at selskapets elektrolysører vil sikre at de er godt plassert til å dra nytte av de store investeringene som trengs i industrien.

Meglerhuset bruker en scenariobasert tilnærming for verdsettelsen og fremhever lav- og høyscenarioverdsettelsen på henholdsvis fem og 70 kroner.

Aksjen handles i førhandelen i dag til 19,45 kroner, opp 125 prosent hittil i år. Selskapet opplevde en markant knekk på børsen i juli, da Nikola falt som en stein på de amerikanske børsene. Nikola er en gigantkunde av Nel.