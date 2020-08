Lundetræ inn i OHT-styret

Tidligere riggtopp Rune Magnus Lundetræ går inn i styret til Arne Blystads Offshore Heavy Transport (OHT).

Bakgrunnen er OHTs inntreden i havvind gjennom datterselskapet VIND Offshore Installation, som ble grunnlagt av Lundetræ tidligere i år.

NHH-utdannede Lundetræ har hatt lederstillinger i Seadrill, DNB Markets og senest i Borr Drilling, hvor han sluttet i fjor høst.

OHT bestilte nylig to oppjekkbare installasjonsfartøyer for vindmøller i Kina. Det medfølger også opsjoner på ytterligere to.