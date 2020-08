DNB Markets står på sitt: Selg Nel

Resultatsesongen på Oslo Børs ruller videre denne uken, og i dagens aksjerapport ser DNB Markets frem mot onsdagens kvartalstall fra Nel.

«Her ligger vi i forkant av rapporten under konsensus både når det gjelder topplinjen og EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger). Et usikkerhetsmoment er imidlertid blant annet antallet hydrogenstasjoner selskapet har overlevert i løpet av kvartalet», heter det.

«På grunnlag av kursutviklingen for selskapets aksjer i Nikola Motor Company venter vi samtidig at en urealisert finansiell gevinst vil løfte rapportert EPS (resultat per aksje) over på positiv side. En betydelig del av denne gevinsten vil på dagens Nikola-kurs imidlertid kunne bli reversert i tredje kvartal», skriver meglerhuset videre.

Ser 77 prosent nedside

DNB-analytikernes hovedfokus ved presentasjonen vil i første rekke være på utsiktene for andre halvår og fremdriften knyttet til selskapets planlagte nye produksjonsanlegg på Herøya.

Nel steg 4,5 prosent til 20,32 kroner på Oslo Børs fredag, etter at Berenberg tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål 23 kroner.

Mandag formiddag stiger aksjen nye 4,2 prosent til 21,18 kroner.

DNB Markets står derimot på sin salgsanbefaling med kursmål fem kroner. Meglerhuset ser dermed en nedside i aksjen på 76-77 prosent fra dagens nivåer.