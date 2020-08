Panoro Energy snur pluss til minus i 2. kvartal

LAND OG VANN: Det har vært oljeproduksjon offshore Gabon som har vært den store triggeren for Panoro Energy, men med oppkjøpene i Tunisia det seneste året er ressursbasen og produksjonen økt kraftig og selskapet har også fått oljeproduksjon på land.

LAND OG VANN: Det har vært oljeproduksjon offshore Gabon som har vært den store triggeren for Panoro Energy, men med oppkjøpene i Tunisia det seneste året er ressursbasen og produksjonen økt kraftig og selskapet har også fått oljeproduksjon på land. Foto: Panoro Energy

Årets andre kvartal endte med en negativ bunnlinje for Panoro Energy.

– I forbindelse med de avgjørende tiltakene som ble iverksatt tidligere på året, har andre kvartal hatt en gradvis tilbakevending til en mer stabilisert driftssituasjon, og produksjonen av olje har vært meget bra med et rekordhøyt, kvartalsvis utfall, sier John Hamilton, adm. dir. i Panoro Energy.

Oljeselskapet fikk et resultat pr. aksje på minus 0,07 dollar, sammenlignet med 0,13 dollar i tilsvarende kvartal i 2019.

– Vi er meget fornøyd med den nye reprosesseringen av seismikk for Dussafu, ifht data som ble kjøpt av Panoro i 2013, som indikerer at volumene for Hibiscus-området kan potensielt være tre ganger så store som opprinnelig estimert, sier Hamilton.

Han peker på at selskapets sterke hedging posisjon har gitt robuste resultater, og denne strekker seg til slutten av 2021.

Selv om det fremdeles er betydelige utfordringer på grunn av COVID-19, er selskapet godt posisjonert til å levere organisk vekst med fokus på produksjonsøkning i Tunisia, og å starte opp igjen forsinket aktivitet i Gabon, sier Hamilton.

Panoro Energy (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 5,13 7,66 Driftsresultat - 1,69 10,36 Resultat før skatt - 4,24 10,53 Resultat etter skatt - 4,63 8,08