Lave kraftpriser og usikkerhet svekket resultatet

TrønderEnergis inntekter var mer enn halvert i første halvår, sammenlignet med i fjor, og resultatet etter skatt raste med 758 millioner kroner, ifølge kvartalsrapporten som ble lagt frem fredag.

Lave kraftpriser, og fortsatt utsikter til et lavt prisnivå sendte halvårsresultatet ned for TrønderEnergi. Til sammenligning ga høye kraftpriser, og en engangseffekt på over en halv milliard fra etableringen av nettkonsernet Tensio, et solid overskudd i første halvår 2019.

– Vi lever av og med kraftprisene, og er godt vant med at den svinger. I fjor hadde vi høy kraftpris, og en stor engangseffekt fra nettfusjonen, som bidro til å bedre resultat. Hittil i år har kraftprisen vært unormalt lave, det slår direkte inn i resultatet vårt. Vi driver samtidig effektivt og godt, og er godt fornøyd med det vi selv kan påvirke, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi i en pressemelding.

Utsikter til vedvarende lave kraftpriser gjør at TrønderEnergi i halvårsresultatet skriver ned verdiene i Fosen Vind, hvor konsernet eier 7,9 prosent, med 150 millioner kroner. TrønderEnergis totale investering i Fosen-prosjektet er på cirka 900 millioner kroner.

– Våre analyser viser at kraftprisen vil bli lav i en god stund fremover. Derfor har vi tatt en nedskriving nå. Øker kraftprisen, vil vi reversere nedskrivingen, sier Gjersvold.

TrønderEnergi økte i første halvår kraftproduksjonen til 1.204 GWh, fra 1.009 GWh på samme tid i fjor, og oppnådde en kraftpris på 15,6 øre per kilowatt-time, mye på grunn av en kraftprissikring på rundt 40 prosent. Gjennomsnittlig kraftpris i Midt-Norge ble 10,92 øre per kilowatt-time, i samme tidsrom.

